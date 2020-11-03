​​​​​​​المرصد السوري: تركيا تنقل دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى قره باغ

وقال المرصد السوري، اليوم، إن دفعة جديدة تضم 230 من مرتزقة تركيا السوريين، وصلوا إلى أذربيجان للقتال إلى جانب الجيش الأذري في قره باغ.

وأوضح المرصد: "إن عملية نقل تركيا للمرتزقة السوريين متواصلة، حيث بلغ تعداد المرتزقة السوريين الذين جرى نقلهم إلى أذربيجان للمشاركة في معارك قره باغ، حتى اللحظة، ما لا يقل عن 2580مرتزقًا، عاد منهم342 بعد أن تنازلوا عن كل شيء".

وفي السياق ذاته، قُتل ما لا يقل عن 9 مرتزقة خلال الساعات الفائتة، في المعارك إلى جانب القوات الأذرية، فيما كانت القوات الأرمينية تمكنت من أسر 3 مقاتلين سوريين على الأقل.

ومنذ نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 240من المرتزقة السوريين التابعين لتركيا في المعارك الدائرة في قره باغ، بينهم 183 قتيلًا جرى نقل جثثهم إلى سوريا، بينما لا تزال جثث البقية في أذربيجان، بحسب ما أفاده المرصد السوري.

وتستمر المعارك التي اندلعت بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/سبتمبر المنصرم، على الرغم من الإعلان عن 3 اتفاقيات وقف لإطلاق النار بوساطة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، والتي فشلت جمعيها بسبب التأجيج التركي له.

(ي م)