​​​​​​​المرصد السوري: تركيا ستُبقي دفعات من المرتزقة السوريين في قره باغ

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الحكومة التركية ستُبقي على دفعات من المرتزقة السوريين في إقليم قره باغ، على الرغم من انتهاء العمليات العسكرية والتوصل إلى اتفاق بين أذربيجان وأرمينيا بوساطة روسية.

وبحسب المرصد، فإن تركيا تتذرع بأن هؤلاء المرتزقة تنحدر جذورهم من تلك المنطقة أي من القوقاز ومناطق أخرى، وهم من التركمان التابعين لتركيا.

وعلى صعيد متصل، رصد المرصد السوري وصول دفعة جديدة من جثث المرتزقة إلى الأراضي السورية، ممن قتلوا في وقت سابق خلال العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، تضم قرابة 30 جثة.

(ي ح)