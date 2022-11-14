​​​​​​​المرصد السوري: سماع دوي انفجار ضخم في مدينة درعا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجاراً ضخماً دوى في مدينة درعا، بعد ظهر اليوم الإثنين، ناجم عن عربة مفخخة تتبع للمجموعات المتهمة بالانتماء لمرتزقة داعش في منطقة الحمادين بحي طريق السد.

وجاء ذلك بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة بين المجموعات المحلية و"اللواء الثامن" من جهة، والمجموعات المتهمة بالانتماء لمرتزقة داعش، فيما تمكنت المجموعات المحلية من السيطرة على مواقع ومنازل كان مرتزقة داعش يتحصنون داخلها.

وتشهد مدينة درعا منذ 31 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت وحتى اليوم، اقتتالاً بين المجموعات المحلية والتشكيلات العسكرية من جهة، وعناصر متهمين بالانتماء لمرتزقة داعش من جهة أخرى، وتجري الاشتباكات بين الأحياء السكنية، مما تسبب بسقوط قتلى من المواطنين، خلال 15 يوماً من الاقتتال تخللته هدنة مؤقتة، لمدة 48 ساعة تقريباً، لضمان مغادرة أكبر عدد من العائلات التي تسكن منطقة الاشتباكات.

في حين تجددت الاشتباكات فجر السبت 5 تشرين الثاني الجاري، وتركز القصف على 3 أحياء في مدينة درعا هي المهندسين وطريق السد والحمادين.

ووثق المرصد السوري، مقتل 21 شخصاً في درعا منذ يوم الإثنين 31 تشرين الأول، 6 منهم من المواطنين وناشط إعلامي، و9 من مرتزقة داعش و5 عناصر من المجموعات المحلية بينهم قيادي وعنصر من "اللواء الثامن".

(د ع)