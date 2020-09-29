​​​​​​​المرصد السوري: شركات أمنية تركية نقلت المرتزقة السوريين إلى أذربيجان

ونقل المرصد السوري عن مصادر بأن المرتزقة الموجودين في أذربيجان حتى اللحظة بلغ عددهم 320 مرتزقًا سوريّ الجنسية جرى نقلهم من قبل شركات أمنية تركية.

وأضافت مصادر المرصد السوري بأن المرتزقة السوريين الواصلين إلى أذربيجان، غالبيتهم الساحقة من المكون “التركماني”، ذهبوا بذريعة “القضية القومية”.

وكان المرصد السوري نشر قبل يومين، أن دفعة من المرتزقة السوريين، وصلت إلى أذربيجان، حيث قامت الحكومة التركية بنقلها من أراضيها إلى هناك، وكانت الدفعة هذه قد وصلت الأراضي التركية قبل أيام قادمة من منطقة عفرين المحتلة، وأضافت المصادر أن دفعة أخرى تتحضر للخروج إلى أذربيجان.

وتجددت الاشتباكات، في الـ 27 من أيلول/سبتمبر الجاري على الحدود الشمالية بين أرمينيا وأذربيجان، وسط دخول تركي – روسي على خط الأزمة، حيث شنت أذربيجان هجومًا على منطقة آرتساخ/قرة باغ الجبلية، واندلعت على إثرها اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان لا تزال مستمرة اليوم.

(ي ح)