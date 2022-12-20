​​​​​​​المرصد السوري: مقتل شخصين في هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف محيط دمشق

ذكرت وكالة تابعة لحكومة دمشق أن الدفاع الجوي التابع لجيش حكومة دمشق "تصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي في سماء محيط دمشق".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري القول: "حوالي الساعة 30 : 00 من فجر اليوم نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح".

ومن جهته قال المرصد لسوري لحقق الانسان أن شخصين قتلا يرجح أنهما يعملان مع "حزب الله" اللبناني، نتيجة الضربات الإسرائيلية على قرب مطار دمشق الدولي ومحيط دمشق.

وبحسب المرصد فإن الضربات الجوية الإسرائيلية استهدفت مستودع أسلحة ومواد لوجستية لحزب الله اللبناني، ضمن مزرعة تقع مابين السيدة زينب والبجدلية، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، وسط معلومات عن وجود قتلى كثر في الموقع.

وأشار المرصد السوري، أن إسرائيل استهدفت بـ 4 ضربات على الأقل مواقع تابع لإيراني في محيط مطار دمشق الدولي ومزارع في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق.

(م ش)