​​​​​​​المرصد السوري: مقتل 8 عناصر موالين لإيران في القصف الإسرائيلي

وأفاد المرصد السوري، بـ "مقتل 8 من الميليشيات الموالية لإيران وحزب الله اللبناني من جنسيات غير سورية، جراء القصف الإسرائيلي على جبل المانع بريف دمشق الجنوبي، قبيل منتصف الليل".

وبحسب المرصد، فإن الضربات الإسرائيلية استهدفت مراكز ومخازن أسلحة وصواريخ تابعة للإيرانيين وحزب الله في منطقة جبل المانع بريف دمشق الجنوبي، كما جرى استهداف مركز عسكري تابع لمجموعات "المقاومة السورية لتحرير الجولان" في محيط قرية رويحينة، الواقعة عند الحدود السورية مع الجولان بريف القنيطرة.

وكانت وكالة سانا الناطقة باسم حكومة دمشق، قالت إن إسرائيل "شنت عدواناً جويًا من جهة الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق"، ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله، إن القصف حدث في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة من ليل الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وبحسب المرصد، فإن من المرجح ارتفاع عدد القتلى، لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة إلى ورود معلومات تفيد بوجود قتلى آخرين.

وتعد هذه الضربة الإسرائيلية هي الـ 36 التي تستهدف الأراضي السورية خلال العام الجاري.

(ي م)