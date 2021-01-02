​​​​​​​المرصد السوري: إسرائيل استهدفت سوريا بـ 39 ضربة خلال 2020

واستهدفت إسرائيل الأراضي السورية 39 مرة، متسببة بمقتل نحو 217 من الإيرانيين والمجموعات التابعة لها والقوات الحكومية بالإضافة إلى مدنيين، وهي الأكبر على الإطلاق منذ سنتين، بحسب الحصيلة.

ووفقًا للمرصد، فإن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية بضربات صاروخية أو جوية، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 135 هدفًا ما بين مبانٍ ومستودعات ومقرات ومراكز وسيارات، توزعت على الشكل التالي:

13 استهداف على دير الزور، 10 على دمشق وريفها، 6 على درعا والقنيطرة، 5 على حمص و3 على حماة واستهدافين على حلب.

وأسفرت تلك الضربات الإسرائيلية عن مقتل 217 شخصًا، وتوزعت على النحو التالي: 4 مدنيين بينهم امرأة، ومقتل 213 عنصرًا من قوات حكومة دمشق وحزب الله اللبناني والإيرانيين والمجموعات التابعة لها، توزعوا على الشكل: (12) من القوات الحكومية، (30) من التابعين لإيران من جنسيات سورية، (56) من حزب الله اللبناني والحشد الشعبي، (94) من المجموعات التابعة لإيران من جنسيات غير سورية و(21) من الحرس الثوري الإيراني، بحسب المرصد.

ويعود تاريخ أول ضربة في 2020 إلى تاريخ 14 كانون الثاني/ يناير، حيث استهدفت مطار التيفور العسكري في ريف حمص الشرقي، ما أدى إلى مقتل 3 من الإيرانيين حينها، كما استهدفت إسرائيل سوريا عام 2018، (26) مرة، وفي عام 2019 (23) استهدافًا، وفقًا له.

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كشف الخميس الماضي في تقريره السنوي، أنه قصف نحو 50 هدفًا في سوريا عام 2020، لكنه لم يقدّم أي تفاصيل عن الأهداف التي قصفها.

(س ر)