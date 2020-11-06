​​​​​​​المرصد السوري: دفعة جديدة من جثث مرتزقة تركيا تعود من قره باغ

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوصول دفعة تضم 12 جثة من مرتزقة تركيا السوريين، ممن قاتلوا إلى جانب الجيش الأذري في الحرب الدائرة على المنطقة المتنازع عليها مع أرمينيا، إلى الأراضي السورية الخاضعة للاحتلال التركي.

وفي السياق ذاته، أفاد المرصد بمقتل 10 من مرتزقة تركيا الذين يقاتلون إلى جانب الجيش الاذري مع أرمينيا في قره باغ.

وفي وقتٍ سابق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: "إن عملية نقل تركيا للمرتزقة السوريين متواصلة، حيث بلغ تعداد المرتزقة السوريين الذين جرى نقلهم إلى أذربيجان للمشاركة في معارك قره باغ، حتى اللحظة، ما لا يقل عن 2580مرتزقًا، قُتل منهم 250مرتزقًا في المعارك الدائرة هناك، وعاد 342 بعد أن تنازلوا عن كل شيء".

واندلعت اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/سبتمبر المنصرم، على الرغم من الإعلان عن 3 اتفاقات لوقف إطلاق النار، إلا أن الحرب ما تزال مستمرة بسبب التأجيج التركي لها ونقلها للمرتزقة السوريين إلى قره باغ للقتال إلى جانب أذربيجان.

(ي م)