​​​​​​​المرصد السوري: داعش يشن هجوماً عنيفاً على قوات الحكومة السورية في بادية السخنة

وأشار المرصد إلى أن اشتباكات عنيفة تشهدها محاور في بادية السخنة في ريف حمص الشرقي، بين قوات الحكومة السورية ومرتزقة داعش بعد شن الأخير هجوماً عنيفاً على المنطقة، وسط قصف متبادل بين الطرفين.

وأشار إلى أن الطيران الروسي يشارك في صد الهجوم، ونفذ غارات على محاور القتال ومواقع أخرى في البادية.

ووثق المرصد سقوط 18 قتيلاً من قوات الحكومة السورية، و 11 من مرتزقة داعش، مؤكداً سقوط المزيد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.

وينشط داعش في البادية السورية (غرب نهر الفرات) بعد أن قضت قوات سوريا الديمقراطية على داعش جغرافياً شرقي نهر الفرات، وذلك في 23 آذار/مارس من العام الماضي.

ووثق المرصد منذ ذلك الوقت، مقتل ما لا يقل عن 400 عنصراً من قوات الحكومة السورية، بالإضافة إلى مدنيين في هجمات متفرقة مباغتة لمرتزقة داعش في المنطقة، في حين قتل في نفس الفترة ما لا يقل عن 135 مرتزقاً من داعش.

(ح)

ANHA