​​​​​​​المرصد السوري: اتفاق على دخول قوات الحكومة إلى مدينة الكرك في ريف درعا

وقال المرصد السوري: "عُقد اجتماع بين قوات الفيلق الخامس ووجهاء الكرك الشرقي والفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام، اليوم، وتم الاتفاق على دخول قوات النظام إلى الكرك لتفتيش 19 منزلًا لمطلوبين، دون التعرض للمواطنين وممتلكاتهم بكفالة الفيلق الخامس".

وكانت قوات تابعة للحكومة السورية بدأت، صباح أمس، باقتحام بلدة الكرك في ريف درعا الشرقي بعد محاصرتها من جميع الجهات.

وتشهد درعا منذ فترة حالة من التوتر بين قوات الحكومة مدعومة من إيران وأخرى كانت عبارة عن جماعات مسلحة، وعقب التسويات ضمتها روسيا إلى الفيلق الخامس.

(ي ح)