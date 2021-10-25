​​​​​​​المرصد السوري: استهداف إسرائيلي لقوات حكومة دمشق وحلفائها في القنيطرة

واستهدفت طائرة إسرائيلية، فجر اليوم، قوات حكومة دمشق وحلفائها بصاروخيين مركزيين عسكريين عند أطراف مدينة البعث وقرية الكروم في القنيطرة، ما أدى لخسائر مادية، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر البشريةـ وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك بعد المباحثات الروسية – الإسرائيلية قبل أيام بشأن غارات الأخيرة على سوريا والتي تستهدف بحسب تل آبيب مواقع إيرانية.

وذكرت مصادر سياسية في تل أبيب لصحيفة الشرق الأوسط، أن التفاهمات الجديدة التي توصل إليها بنيت وبوتين، تتضمن حل الخلاف حول الغارات الإسرائيلية على المواقع التي يقيمها «الحرس الثوري» الإيراني ومجموعاته. فبعد أن اتهمت روسيا إسرائيل بـ«المبالغة والقيام بغارات غير ضرورية»، وطالبتها بإبلاغها مسبقاً وفي وقت مناسب عن هذه الضربات قبل وقوعها، تعهد بنيت إعطاء الروس «معلومات أكثر دقة وفي وقت أطول قبل تنفيذها».

(د ع)