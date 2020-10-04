​​​​​​​المرصد السوري: ارتفاع قتلى المرتزقة السوريين في أذربيجان إلى 72 قتيلًا

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع تعداد المرتزقة الذين قتلوا منذ زجهم في الصفوف الأولى في المعارك بين أذربيجان وأرمينيا من قبل الحكومة التركية إلى 72 قتيلًا.

وعلى صعيدٍ متصل، أشار المرصد السوري إلى أن تركيا تعتزم إرسال دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان، وقال: "من المرتقب وصول المئات خلال الساعات والأيام القليلة القادمة".

وأشار المرصد أمس، إلى مواصلة الشركات الأمنية التركية والمخابرات التركية لعمليات نقل وتدريب أعداد كبيرة من مرتزقتها السوريين للقتال في أذربيجان، حيث ارتفع تعداد المرتزقة الواصلين إلى هناك بحسب المرصد إلى نحو 1200 مرتزق.

(ش ع)