​​​​​​​المرصد السوري: انتهاكات على قدم وساق في عفرين والمرتزقة يتفنّنون فيها

وقال المرصد السوري في تقرير له، اليوم، حول الجرائم في منطقة عفرين التي تحتلّها تركيا، إنّ مرتزقة الاحتلال يتفننون بارتكاب الانتهاكات اليومية بحق أهالي المنطقة.

وأحصى المرصد السوري خلال الشهر الفائت، قيام مرتزقة الاحتلال بخطف أكثر من 21 مدني بينهم 7 سيدات، وذلك في مدينة عفرين ونواحي موباتا وشيراوا وجندريسه وراجو في ريف عفرين، إذ لايزال مصير 14 منهم مجهولًا.

وبحسب المرصد، لم تعُد تقتصر الانتهاكات بحق أهالي عفرين من قبل مرتزقة الاحتلال ضمن ما يسمّى “الجيش الوطني” فقط، بل أصبحت تُمارس من قِبل ما تسمّى "المجالس والهيئات المدنيّة".

وفي سياق ذلك، أفادت مصادر أهلية للمرصد السوري من داخل مدينة عفرين، أنّ ما تسمّى المجالس المحلية التابعة للاحتلال التركي، أصدرت قرارًا علنيًّا، يفضي بإيقاف جميع الوكالات الصادرة عن دوائر حكومة دمشق للأهالي المهجّرين من عفرين والمتواجدين في مناطق حكومة دمشق، والتي تكون لأقاربهم الحق في إدارة ممتلكاتهم.

واشترطت هذه "المجالس" على الأهالي، على أن تكون الوكالات صادرة من تركيا أو الدول الأوروبية مقابل الاعتراف بها، وبهذا القرار الغير مُعلن، لن يستطيع أحد من أقرباء المهجّرين قسرًا من عفرين من إدارة أملاك أقاربهم، وستصبح جميع الممتلكات العائدة للمهجّرين بيد هذه المجالس.

كما قام مرتزقة من "صقور الشام" التابعين للاحتلال، بقطع أكثر من 400 شجرة زيتون، من أحد البساتين الزراعية في قرية “قزلباش” التابعة لناحية بلبله في ريف عفرين شمال غرب حلب، والعائدة ملكيته لمواطن من أبناء المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، قام ما يسمّى المكتب الاقتصادي التابع لمرتزقة "السلطان مُراد" بالاستيلاء على مساحات واسعة من حقول الزيتون، في منطقة ميدانكي التابعة لناحية شران في ريف عفرين، ويقدّر عددها بنحو 60 حقل، وتعود ملكيتها للأهالي المهجّرين من عفرين.

وفي ناحية لشيه بريف عفرين، استولى مرتزقة "فرقة سليمان شاه – العمشات"، على عدّة أراضي زراعية، ملاصقة لبعضها، تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة.

وفي ختام تقريره أكّد المرصد السوري أنّه ومما سبق، يتّضح جليًا أنّ مسلسل الانتهاكات في المناطق التي تحتلّها تركيا لن تتوقف حلقاته، طالما تستمر هذه المجموعات المرتزقة بمخالفة كل الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، دون رادع لها يكبح جماح الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب السوري في تلك المناطق.

(ي ح)