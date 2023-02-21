​​​​​​​المرصد السوري: 5 وفيات ونحو 500 جريح بعد زلزال أمس

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بوفاة خمسة مواطنين سوريين داخل الأراضي السورية ضمن مناطق حكومة دمشق، نتيجة حالات الخوف والهلع التي حدثت أثناء الزلزالين الأخيرين في تركيا وسوريا، مساء أمس.

وأشار المرصد إلى ارتفاع الإصابات إلى ما لا يقل عن 500 حالة وصلت إلى المستشفيات والنقاط الطبية في مختلف المناطق على خلفية الزلازل.

ولفت إلى أن من بين تلك الإصابات أكثر من 150 حالة في مناطق شمال غرب سوريا، و350 حالة على الأقل في مناطق حكومة دمشق؛ توزعت على حلب وحماة واللاذقية وطرطوس وإدلب، مشيراً إلى أن الإصابات تفاوتت ما بين كسور وجروح ورضوض، نتيجة تساقط أحجار المباني أو نتيجة التدافع، وحالات توتر.

ووفق المرصد، أثار الزلال الجديد رعب الأهالي، حيث قضى الأهالي ليلتهم على أرصفة الطرقات وفي الشوارع والسيارات والحافلات وبعض الصالات العامة والمدارس والحدائق، خوفاً من حدوث هزات ارتداية قوية أو زلزال جديد في ظل انخفاض درجات الحرارة والبرد الشديد التي تشهده معظم المناطق السورية.

ولم تذكر وزارة الصحة التابعة لحكومة دمشق حتى الآن حصيلة زلزال، أمس.

(م ش)