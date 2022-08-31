​​​​​​​المرصد السوري يوثق جرائم تركيا ومرتزقتها بحق طبيعة عفرين المحتلة

يستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في طمس هوية عفرين المحتلة وتخريب طبيعتها الخلابة، من خلال قطع الأشجار الحراجية أو حرقها عمداً بغرض تحويلها إلى فحم أو تحطيبها وبيعها في الأسواق بالمناطق المحتلة

وفي هذا الصدد، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الافتراضي، مقطعاً مصوراً يُظهر وحشية مرتزقة الاحتلال التركي في قطع الأشجار الحراجية في الغابة التي تطل على بحيرة ميدانكي، وذلك بمناشير كهربائية.

وإلى جانب ذلك، يعمد الاحتلال التركي إلى قطع أشجار الزيتون المعمرة المثمرة بشكل جائر بحجة توسيع وإصلاح الطرق، بالإضافة إلى قطع الأشجار بهدف بناء المستوطنات.

وبحسب إحصائيات منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، فإن عدد الأشجار التي أقدم الاحتلال التركي ومرتزقته على قطعها طيلة أعوام احتلاله، بلغ 44 ألف شجرة، منها 32 ألف شجرة زيتون معمّرة، وحرق أكثر من 12 ألف شجرة زيتون وحراجية.

(ج س/ ل م)

ANHA