​​​​​​​المرصد السوري يوثّق مقتل أكثر من 100 مرتزقًا من داعش وقوات الحكومة

وقال المرصد إنه وثق خسائر بشرية فادحة بين الطرفين منذ مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، وذكر أن 64 عنصرًا من قوات الحكومة والتابعين لها، قُتلوا في كمائن وتفجيرات واستهدافات واشتباكات ضمن البادية السورية، كما قُتل 39 من مرتزقة داعش في قصف جوّي وبرّي واشتباكات، ورجّح ازدياد عدد قتلى الطرفين، "لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة"، كما وثّق مقتل عنصر من قوات "حزب الله اللبناني" في الفترة ذاتها.

وأكد المرصد "تواصل العمليات العسكرية في البادية السورية، ضمن مثلث حلب – حماة – الرقة، وبشكل أقل في بادية الرقة وحمص ودير الزور".

وكشف حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 آذار/مارس 2019 إلى اليوم، وهي: 1084 قتيلًا من قوات الحكومة، والتابعين لها من جنسيات سورية وغير سورية، خلال هجمات وتفجيرات وكمائن، في بادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء"، ومقتل 601 من مرتزقة داعش خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

(س ر)