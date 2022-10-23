​​​​​​​المرصد السوري يتحدث عن معلومات جديدة حول القصف الإسرائيلي الأخير على دمشق

وكانت وكالة سانا التابعة لحكومة دمشق قد ذكرت مساء الجمعة، أن دفاعات الأخيرة الجوية تصدت "لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية".

وقال مصدر عسكري من قوات حكومة دمشق في بيان "حوالي الساعة 23.03 من مساء الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، وأوضح "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

واليوم، قال المرصد السوري إنه "حصل على معلومات جديدة حول القصف الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية يوم أمس الأول، حيث تم تدمير معدات عسكرية لوجستية تستخدم لتجميع طائرات مسيّرة مصنعة في إيران ويتم تجميعها ضمن منطقة مطار الديماس العسكري بريف دمشق الغربي، نتيجة لاستهدافه بشكل مباشر من قبل الجانب الإسرائيلي، كما تم استهداف رادار ومهبط بالمطار أيضاً، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية".

وتستهدف إسرائيل مواقع لحكومة دمشق تقول إنه تتواجد فيها قوات وأسلحة إيرانية، وذلك على الرغم من وجود أنظمة دفاع جوية روسية متطورة في سوريا.

(ي ح)