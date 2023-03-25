​​​​​​​المرصد السوري.. ارتفاع عدد قتلى الضربات الأميركية إلى 19 شخصاً

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، إن "عدد قتلى الضربات الجوية الأميركية على مواقع جماعات متحالفة مع إيران في شرق سوريا ارتفع إلى 19 مقاتلاً".

وأضاف المرصد إن "القتلى سقطوا جراء الرد الأميركي الأولي على هجوم بطائرة مسيّرة يوم الخميس على موقع عسكري أميركي في سوريا أسفر عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة آخر وخمسة جنود".

وشهد اليومان الماضيان توتراً بين القوات الأميركية ومجموعات قال المرصد إنها تابعة لإيران، مشيراً إلى أن ضربات أميركية استهدفت نقاطاً في سوريا، بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، طال "موقعاً للحرس الثوري الإيراني ببادية البوكمال شرقي دير الزور، وموقعاً آخر للميليشيات في أطراف مدينة الميادين من الجهة الجنوبية، ومستودعاً للذخيرة في مركز الحبوب ومركز التنمية الريفية مقابل سكن الضباط في حي هرابش بمدينة دير الزور".

وبحسب المرصد فإن الاستهدافات الجوية تسبّبت بمقتل وإصابة عناصر من المجموعات التابعة لإيران.

من جانبها، نفت مصادر في سوريا نقلتها قناة "برس TV الإيرانية "استهداف موقع عسكري تابع لإيران"، مؤكداً أن "الضربات الأميركية استهدفت مركز تجميع الحبوب ومركز التنمية الريفية في منطقة هرابش الواقعة بالقرب من مطار دير الزور العسكري".

وشدد المصدر على أنه "لم يقتل إيراني واحد" نتيجة الضربات.

(د ع)