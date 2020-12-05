​​​​​​​المرصد السّوريّ: تركيا تعتزم إرسال المزيد من المرتزقة إلى ليبيا وتعلّق عودة الموجودين

وأفاد المرصد السوري بأنّ عملية عودة المرتزقة السوريين من ليبيا توقّفت منذ أكثر من 20 يوماً، بعد أن كانت آخر دفعة قد عادت من ليبيا إلى سوريا منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وبحسب المرصد، فإنّ تركيا تنوي إرسال دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا خلال الأيام القادمة.

إلى ذلك، بلغ تعداد مرتزقة تركيا السوريين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، نحو 18 ألف مرتزق، بينهم 350 طفلًا دون سن الـ 18، بينما عاد نحو 10750 مرتزقاً إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقّاتهم المالية، بالإضافة إلى مقتل نحو 496 مرتزقاً في ليبيا.

وفي الإطار ذاته، استخدمت تركيا المرتزقة السوريين في صراع أرمينيا وأذربيجان على منطقة آرتساخ/قره باغ والذي انتهى بإعلان وقف إطلاق النار في 9 تشرين الثاني/نوفمبر بين الطرفين بوساطة روسية.

ووفقاً للمرصد، فإنّ تركيا نقلت 2580 من مرتزقة تركيا السوريين إلى أذربيجان، قتل منهم 514 مرتزقاً.

(د أ)