​​​​​​​المرصد.. 13 جريمة قتل في مناطق سيطرة حكومة دمشق منذ مطلع الشهر الجاري

تتواصل جرائم القتل ضمن مناطق سيطرة حكومة دمشق بوتيرة شبه ثابتة تتصاعد بين الحين والآخر، في ظل تقاعس الأجهزة الأمنية عن وضع حد للفوضى والفلتان الأمني المستشري في عموم مناطقها.

وحسب ما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقعت 13 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع شهر شباط الجاري، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 12 شخصاً هم: طفلان وامرأتان و10 رجال.

هذا وكان قد سجل الشهر الأول من العام الجاري وقوع 34 جريمة قتل بشكل متعمد في مناطق سيطرة حكومة دمشق، راح ضحيتها 35 شخصاً، ليبلغ بذلك عدد جرائم القتل المرتكبة هناك منذ بداية العام 47 جريمة، الأمر الذي يظهر مدى تدهور الوضع الأمني في مناطق سيطرة حكومة دمشق.

وتفتح هذه الإحصائية باب التساؤلات عن أسباب الازدياد الخطير لمعدل الجرائم في تلك المناطق، ناهيك عن التعتيم الإعلامي من قبل حكومة دمشق التي جعلت من هذه الحوادث أموراً مباحة ضمن المجتمع دون إظهار جديتها في حل هذه القضايا ومحاسبة الفاعلين.

وعلى الرغم من محاولات حكومة دمشق، إظهار المناطق الخاضعة لسيطرتها على أنها باتت آمنة وصالحة للعيش بعد "القضاء على الإرهاب" على حد وصفها، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك كلياً، إذ يرى مراقبون أن الحكومة؛ تؤمن المناخ المناسب للفساد والجريمة من خلال الأتاوى التي تفرضها الحواجز الأمنية المنتشرة على الطرقات وطلب الرشاوى العلني من الدوائر الحكومية وفساد المسؤولين واستقوائهم بمناصبهم، تعتبر مجتمعة تشريعاً رسمياً للرشوة والجريمة، في ظل غياب الرقابة الحكومية.

(د ع)