​​​​​​​المركزي السوري والسوق السوداء بسعر واحد

أصدر مصرف سوريا المركزي، اليوم الخميس، قراراً باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة لليرة السورية أمام الدولار للحوالات الخارجية، حيث بات سعر صرف الدولار في المصرف المركزي وللمرة الأولى منذ عام 2011 مساوياً لسعر صرفه في السوق السوداء.

ويسمح القرار الذي يحمل الرقم /144/، بموجبه للمصارف وشركات الصرافة بتسلم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية (كاش)، وفق سعر صرف قريب لسعر التداول في السوق السوداء.

ويسعى المركزي عبر هذا السعر، إلى جعل المواطنين يصرفون الدولار المرسل لهم من الخارج عبر المصرف المركزي، حيث يلجأ المواطنون عادةً إلى السوق السوداء لصرفهم العملات الأجنبية؛ نظراً للفرق الهائل بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

وبينت الأرقام الصادرة عن المصرف رفع سعر شراء الدولار؛ لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية إلى 6650 ل.س.

وحسب قرار المركزي" يحقق هذا القرار ميزات هامة إضافةً لتعديل سعر الحوالات والتصريف، وتسهيل عمليات التصريف المباشر لدى المصارف، ورفع سعر تصريف الحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية".

حيث أصبحت الحوالات المالية من الخارج؛ طوق نجاة تعتاش عليها آلاف الأسر السورية في مناطق حكومة دمشق.

وتشهد الليرة السورية تدهوراً مستمراً، وسط سياسات حكومة دمشق الاقتصادية المساهمة في نزيف الليرة، إذ فقدت الليرة 30% من قيمتها خلال عام واحد.

وأدى انهيار الليرة السورية إلى ارتفاع أسعار السلع وتفاقم المصاعب، حيث يواجه السوريون في مناطق حكومة دمشق صعوبة كبيرة لشراء المواد الغذائية ومواد التدفئة والكهرباء والمواد الأساسية الأخرى، ولذلك يلجؤون إلى الحوالات الخارجية.

وحسب تقارير صحفية، فإن نحو نصف السوريين يعتمدون على الحوالات.

وبلغ إجمالي الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي (حوالات أشخاص ومنظمات وغيرها بعيداً عن عائدات التجارة الخارجية) نحو 2 مليار دولار في العام 2016، وفي العام 2017 وصل إلى أكثر من 3.8 مليارات دولار، وفي العام 2018 تجاوز 4 مليارات دولار، ثم عادت لتنخفض إلى نحو ثلاث مليارات دولار في العام 2019، وفق لصحيفة الوطن.

(م ش)