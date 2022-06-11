​​​​​​​المركز الثقافي في ناحية تل براك ينظم معرضاً للأعمال اليدوية والفنية

توافد العشرات من أهالي ناحية تل براك اليوم، إلى مبنى المركز الثقافي لحضور معرض الأعمال اليدوية والفنية الذي نظمه المركز الثقافي بالاشتراك مع لجنة إدارة المدارس.

في البداية رحّبت الإدارية في المركز الثقافي في تل براك، ختام العلي بالحضور، ثم قدمت فرقة الشهيدتين سعدة وهند عروض من الرقصات الفلكلورية.

وتخللت الحفل وصلة غنائية قدمها الفنان طلب الناظر على أنغام الربابة. ليتجول بعدها الحضور في المعرض؛ لمشاهدة الأعمال اليدوية والفنية.

ومن المقرر أن يستمر المركز الثقافي في تل براك بتقديم أعمال مماثلة على نطاق أوسع في الفترة المقبلة.

(ع ع/ ف)

ANHA