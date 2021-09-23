​​​​​​​المركز الإعلامي لقسد يكشف حصيلة هجوم الاحتلال التركي على قرية الدبس

شن الجيش التركي ومرتزقته يوم أمس الأربعاء، هجوماً على قرية الدبس شمال غرب ناحية عين عيسى.

قوات سوريا الديمقراطية تصدّت للهجوم وأفشلت محاولة احتلال القرية. وفي هذا الإطار أصدر المركز الإعلامي للقوات، اليوم بياناً بصدد حصيلة الهجمات.

المركز الإعلامي وفي بداية بيانه قال: "بتاريخ 22 أيلول الجاري، الساعة 03:45 فجراً، هاجم الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الدبس (شمال غرب) مدينة عين عيسى، حيث حاولوا احتلال القرية والسيطرة على الطريق الدولي M4.

وتابع "حيث تصدّت لهم قواتنا وأفشلت الهجوم، وقتل خلال الاشتباكات خمسة مرتزقة وأُصيب أربعة آخرون بجروح".

وعن استهداف المدنيين، تابع المركز الإعلامي في بيانه "كما تسبب هجوم الاحتلال التركي على المنطقة، باستشهاد مدني يدعى مجيد العوض (35 عاماً) وإصابة خمسة آخرين؛ هم: زينب محمد شريف (30 عاماً) ومحمد شريف العوض (83 عاماً) ومحمود الفسيح (19 عاماً) ويوسف محمد حاج حمادي (25 عاماً) والمواطنة ترفة مرعي، حيث تمّ نقلهم إلى المشافي".

في حين أشار إلى التضليل الذي يمارسه الاحتلال التركي وخداع الرأي العام وإظهار نفسه بصفة المدافع، وقال: "عقب الهجوم، نشر الاحتلال التركي عبر معرّفاته الرسمية أخباراً كاذبة، محاولاً خداع الرأي العام وإظهار نفسه بصفة المدافع. وكأن مقاتلينا هم من قاموا بهذا الهجوم، تلك الادعاءات التركية كاذبة ولا تخفي جرائمه".

(سـ)