​​​​​​​المرحلة الثانية من مهرجان هاوار تنطلق بتقديم باقة من الأغاني الفلكلورية

وتقام فعاليات مهرجان هاوار الثالث في مخيم برخدان في ناحية فافين في مقاطعة الشهباء وذلك بتأدية الأغاني ضمن المرحلة الثانية.

وبدأت فعالية اليوم بتقديم أغنية جماعية من قبل المتسابقين الـ14 الباقين، ومن ثم انطلقت فقرة أداء الأغاني الفردية، وظهر اليوم 8 مشاركين على المسرح.

والمشاركون الذين أدّوا أغانيهم اليوم هم كل من "سيدو هورو، محمد عثمان، روجانا بلكو، ميرفان زيبار، أحمد بريم، نوجين بركات، إبراهيم عبدو، مصطفى شيخو".

وكانت جميع الأغاني المقدمة أغاني فلكلورية عفرينية لفناني عفرين المعروفين أمثال جميل هورو وعلي تجو وغيرهم.

هذا وستختتم فعاليات المرحلة الثانية من مهرجان هاوار غداً بتأدية المشاركين الـ6 الباقين لأغانيهم.

(كروبل)

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