​​​​​​​المرحلة الثانية من حظر التجوال تدخل حيّز التنفيذ في مقاطعة الحسكة

بدأت اليوم في الساعة الـ6 صباحاً المرحلة الثانية من حظر التجوال في مدن وبلدات ونواحي مقاطعة الحسكة، وذلك بموجب التعميم الذي أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ويستمر هذا الحظر حتى إشعار آخر.

وكانت المرحلة الأولى من حظر التجوال في إقليم الجزيرة بدأت يوم أمس، وتضمنت منع التنقل بين المدن والنواحي والبلدات، مع إيقاف كافة المؤسسات المدنية, المدارس, الكراجات ووسائل النقل, كذلك المعابر الحدودية.

وشهدت المدينة افتتاح الأماكن التي استُثنيت من الحظر، كمراكز الصحة العامة والخاصة والمنظمات الدولية والصليب الأحمر، والصيدليات ولجان التعقيم، وعمال النظافة والأفران ومحلات بيع المواد الغذائية، وسيارات نقل المواد الغذائية، وحليب الأطفال وصهاريج نقل المحروقات.

وتشهد الشوارع خلّوها من السيارات، وإغلاق جميع المحلات باستثناء الأفران, وكذلك الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار في العمل.

وطالبت الجهات المعنية الأخوة المواطنين التقيد التام بالإجراءات المذكورة، لافتة الانتباه إلى أن أي مخالفة ستُعرّض صاحبها للمساءلة القانونيّة أصولاً.

وتُظهر مقاطع الفيديو التي التُقطت من قبل كاميرا وكالة أنباء هاوار، كيفية سير قرار الحظر داخل أحياء مدينة الحسكة والدرباسية.

هذا ويستمر حظر التجوّل حتى إشعار آخر في كافة مناطق شمال وشرق سوريا.

(ج إ/هـ ن)

ANHA