​​​​​​​المرحلة الثانية من حظر التجوال في منطقة ديرك

بدأت منذ الساعة الـ6 صباحاً المرحلة الثانية من حظر التجوال والتنقل في نواحي منطقة ديرك، مع إغلاق كامل المؤسسات والمراكز والكراج ووسائل النقل.

فيما بقيت المشافي والهلال الأحمر الكردي وخلية الأزمة ولجان التعقيم والأفران ومحلات بيع السلع الغذائية على رأس عملها، بالإضافة إلى صهاريح نقل المحروقات.

مداخل ومخارج وشوارع مدينة ديرك خالية من الحركة، مع التزام أهالي في منطقة ديرك بحظر التجوال.

بدوره أكد الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ديرك فرمز حمو أن البلدية ستبدأ اعتباراً من يوم غد بتعقيم السوق والكراج ضمن المرحلة الثانية من حملة التعقيم التي قامت بها بلدية الشعب ومديرية الصحة في ديرك.

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قراراً بحظر التجوال في عموم مناطق الإدارة الذاتية, في إطار مساعي الوقاية من انتشار فيروس كورونا في المنطقة, ودعت المواطنين إلى الالتزام بالحظر حتى إشعار آخر.

(كروب/ك)

ANHA