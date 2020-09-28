​​​​​​​المرأة في PYD تستنكر الجرائم المرتكبة بحق المرأة

تزايد العنف ضد المرأة في أنحاء العالم، بموجب الإحصائيات اليومية، من الاعتداء الجنسي والنفسي وقتل النساء والأطفال.

وتنديدًا به ألقت عضوات مكتب المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، اليوم، بيانًا أمام مركز الحزب في مدينة قامشلو، قرئ باللغتين العربية والكردية من قبل عضوات المكتب دلال حسين وسيوان محمد.

وجاء في البيان "نحن عضوات مكتب المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بمدينة قامشلو ندين ونستنكر بشدة المواقف اللاإنسانية التي تتعرض لها المرأة".

وطالب البيان منظمة حقوق الإنسان بأخذ التدابير للحفاظ على كرامة وقدسية وحقوق المرأة كونها تتعرض للقتل والسجن والتعذيب الفكري والجسدي والاغتصاب والزواج القسري.

وأوضح "نحن نعيش في القرن الواحد والعشرين، لذلك ندين وبشدة العادات والتقاليد البالية التي فرضت على المرأة والتي عرضتها للقتل على يد الذهنية الذكورية سواءً كان الأب أو الأخ أو الولد والزوج".

وأكدت عضوات مكتب المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي خلال البيان ضرورة اقتداء نساء العالم بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، الذي نادى بحرية المرأة وجعلها أساسًا في بناء مجتمع يسوده الحرية والعدالة والمساواة.

وناشد البيان في ختامه جميع المؤسسات والمنظمات الحقوقية وحقوق الإنسان والتنظيمات التي تساند حركة المرأة أن تؤمن للمرأة حقوقها المشروعة.

(س ب/ أ ب)

ANHA