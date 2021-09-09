​​​​​​​المرأة الشابة تقيم مهرجان الشهيدة ستيرفان الثالث في الطبقة

تحت شعار "سنضيئ الثورة الثقافية بألوان المرأة الشابة" نظم اتحاد المرأة الشابة مهرجانها الثالث للشهيدة ستيرفان في قلعة جعبر في مدينة الطبقة.

وشارك في المهرجان فرق من كافة المناطق المحررة "الطبقة الرقة ومنبج ودير الزور".

وحضر أيضاً ممثلين عن الإدارة المدنية والمجالس العسكرية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشبيبة والمئات من أهالي الطبقة والرقة ودير الزور ومنبج.

وافتاح المهرجان بكلمة ترحيب بالضيوف من قبل الإدارية في الاتحاد المرأة الشابة شذا الحسين ودعتهم للوقوف دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء.

ثم تلاها إلقاء عدة كلمة منها كلمة باسم اتحاد المرأة الشابة بالرقة القتها الإدارية أفستا خابور وقالت "نحن النساء والمرأة الشابة سنناضل ونكافح للوصول الى مجتمع ديمقراطي يسوده العدالة والحرية ومن هنا نؤكد التزامنا بدورنا ومهامنا من أجل الرقي بنضالنا في كافة المجالات ونبارك ونهنئ المرأة الشابة بهذا المهرجان ونرحب بجميع النساء اللواتي يشاركونا هذا المهرجان".

وتلاها كلمة باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا ألقتها خود عيسى العلي وقالت "إن المرأة كانت الطليعية في قيادة الحملات ضد داعش في شمال وشرق سوريا فقد قدمت الالف من الشهيدات حياتهن من أجل نيل شعبنا حريته، ومازالت تقدم".

وكلمة باسم وحدات حماية المرأة القتها القيادية دلماف خابور وقالت" نهنئ المرأة الشابة بمهرجانها الثالث باسم الشهيدة ستيرفان خمكين ونترحم على شهدائنا الابرار ونعاهد جميع النساء بتحريرهن من سيطرة الذهنية الرأسمالية ونبني للأجيال القادمة مستقبلاً ناجحاً على فكر الامة الديمقراطية لأن الحل الوحيد الذي يمكن أن ينهي الذهنية الدولتية وسياستها هو توحيد وتكافؤ جميع الشعوب مع بعضهم البعض لإنشاء وطن وفكر حر ديمقراطي".

ومن ثم تم قراءة بطاقات تهنئة مقدمة للمهرجان باسم جميع المؤسسات المدنية والعسكرية والاحزاب السياسية في الطبقة ومن ودير الزور، وجاء في مجملها مباركة وتهنئة المرأة الشابة في تنظيم مهرجان الشهيدة ستيرفان الثالث في مدينة الطبقة والذي هو على مستوى المناطق المحررة متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح.

تلاها عرض عدة فقرات غنائية وشعبية وعروض قتالية وفنون تراثية شاركت فيها فرق الطبقة والرقة ومنبج ودير الزور.

والفرق المشاركة في المهرجان هي كل من "الفنانة ياسمين محمد الطبقة، وفرقة الدبكة الكردية من منبج، وفرقة الفنون الشعبية الطبقة، والفنانة الشابة قمر منبج، وفرقة بوطان تركماني منبج، والفنانة منة الله عطا الله الرقة، فرقة عوائل الشهداء الرقة، وفرقة الدبكة الشعبية دير الزور، وفرقة قتال التايكوندو منبج والرقة".

وفي الختام تم تقديم دروع تكريمية لكل من شارك في المهرجان.

(س كل)

ANHA