​​​​​​​المرأة الشابة تندد بالانتهاكات التركية بحق المرأة

تحت شعار" لا للتعدي والاحتلال، نعم للمجتمع والمرأة الحرة"، نظم اتحاد المرأة الشابة في مدينة قامشلو تظاهرة استنكاراً للعنف ضد المرأة وتنديداً بممارسات الدولة التركية بحقها.

وشارك في التظاهرة التي انطلقت من أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن العشرات من عضوات اتحاد المرأة الشابة وأهالي مدينة قامشلو، وتوجهوا نحو دوار القرموطي الواقع غربي المدينة وسط ترديد شعارات " لا للعنف ضد المرأة"، " لا للاحتلال التركي"، "تحيا مقاومة القائد عبدالله أوجلان"، "نعم للمرأة الحرة"، "لا للخيانة" رافعين أعلام اتحاد المرأة الشابة وصور القائد عبدالله أوجلان.

ولدى وصول التظاهرة إلى دوار قرموطي وقف المتظاهرون دقيقة صمت، ومن ثم أدلوا ببيان قرئ من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة سلوى علي.

استنكرت سلوى علي في البيان الاعتداءات التي تستهدف المرأة في كردستان وبشكل خاص الجريمة الشنيعة التي ارتكبها عناصر تابعون للدولة التركية بحق طفلة في منطقة باطمان، وقالت: " اعتداءات الاحتلال التركي على المرأة هي اعتداءات على كافة المجتمع".

وأكدت سلوى باسم كافة عضوات اتحاد المرأة الشابة أنهن سيقفن في وجه كل الاعتداءات على المرأة في العالم، و كل محتل في كردستان.

(س أ/م ح)

ANHA