​​​​​​​المرأة الشابة لإقليم عفرين تدعم مقاومة الكريلا ضد الهجمات الاحتلالية

وتجمع العشرات من عضوات اتحاد المرأة الشابة، وعضوات اتحاد الإيزيديين ومؤتمر ستار على الطريق الواصل بين قرية معراته وناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء حاملين أعلام حزب العمال الكردستاني و اتحاد المرأة الشابة وصور القائد عبد الله أوجلان ولافتات كتب عليها" حرب هي حرب الكريلا والشعب وبقيادة المرأة الشابة سننتصر "، " الانتقام".

وانطلقت التظاهرة بترديد المتظاهرات شعارات تحيي مقاومة الكريلا في جبال كردستان ضد جيش الاحتلال التركي، وهتافات تندد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومساندته للمحتل في شن الهجوم.

ومع وصول التظاهرة حديقة ناحية الأحداث، وقفت المتظاهرات دقيقة صمت، ثم ألقت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة لشمال وشرق سوريا ريم دادا كلمة حيت فيها المقاومة التاريخية التي تقودها قوات الدفاع الشعبي في زاب وعموم المناطق ضد الاحتلال التركي وقالت: " أحيي مقاومة أبطالنا في جبال كردستان ضد المحتل التركي وأعوانه".

وتابعت ريم دادا حديثها" إن تاريخ الشعب الكردي وكردستان دائماً مبني على الثورات والمقاومة والنضال، ولهذا نرى اليوم الدول الرأسمالية والفاشية يسعون لإفراغ مقاومتنا وقضيتنا فيشنون من جهة هجمات على قلعة المقاومة الشهباء ومن جهة أخرى يقصفون زركان وتل تمر وكوباني وهاهم يبنون جداراً لفصل شنكال عن روج آفا".

واستنكرت ريم دادا تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي في شن الهجوم على مناطق الدفاع المشروع "نحن كاتحاد المرأة الشابة في إقليم عفرين نستنكر خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني والتي ليست وليدة اليوم إنما تمتد من خيانة مصطفى البرزاني لثورة قاضي محمد ومستمرة إلى اليوم".

وأكدت ريم في ختام حديثها بأنهم ماضون على نهج المقاومة والقائد وأنهم يدعمون مقاومة الكريلا في وجه تلك الهجمات الاحتلالية.

لتنتهي التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا.

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ANHA