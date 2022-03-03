​​​​​​​المرأة الشابة في حلب تنظم مسابقة شعرية وفكرية بمناسبة 8 آذار

وحضر هذه الفعالية التي نظمتها حركة المرأة الشابة في قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود عشرات الطلبة من المراحل الإعدادية والثانوية، وعضوات حركة المرأة الشابة.

وزين مكان الفعالية بصور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام حركة المرأة الشابة.

وبدأت المسابقة بالوقوف دقيقة صمت، من ثم ألقيت كلمة من قبل الإدارية في حركة المرأة الشابة مايا وقاص، وهنأت في البداية جميع نساء العالم ونساء الشعب الكردي باليوم العالمي للمرأة.

وأشارت إلى أن "المرأة هي قدوة المجتمع من كافة المجالات الحياتية والاجتماعية والعسكرية والسياسية، المرأة قادرة على حماية التاريخ والثقافة، فالمرأة هي الإرادة والمقاومة".

وقالت مايا "سنناضل ونقاوم أمام الذهنية السلطوية والذين يريدون كسر إرادة المرأة الحرة، المرأة دائماً تقتل لأنها قوية ومناضلة".

كما باركت المعلمة في مدرسة الشهيد قهرمان عفرين روناهي خليل يوم 8 آذار القائد عبد الله أوجلان وشهداء الحرية، وقالت "ونحن كنساء بإرادتنا وبفكر القائد عبد الله أوجلان سنصل إلى هدفنا وحريتنا".

بعدها بدأت مسابقة (فكرية) شارك فيها 8 طلاب من المرحلة الثانوية من مدرسة الشهيد قهرمان عفرين، للإجابة عن أسئلة عن تاريخ كردستان وتاريخ المرأة، من ثم قدم 13 من طلبة المراحل الإعدادية والثانوية عدداً من القصائد الشعرية حول الثورة والمرأة وعفرين.

بعدها قدمت الفنانة وعضوة حركة الهلال الذهبي همرين بيرهات عدداً من الأغاني الثورية.

وانتهت الفعالية بتكريم المشاركين في المسابقة الشعرية والفكرية بهدايا رمزية، من قبل حركة المرأة الشابة، ومعلمات مدرسة الشهيد قهرمان عفرين، والإدارية في منتدى حلب الثقافي ليلى خالد.

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ANHA