​​​​​​​المرأة الشابة في الرقة تستنكر جريمة اغتيال ناكهان آكارسال

وقرئ البيان خلال تجمع نظمه اتحاد المرأة الشابة في مدينة الرقة من قبل عضوة الاتحاد أمينة حسين.

البيان استنكر بداية جريمة اغتيال الأكاديمية ناكهان آكارسال، ونوه إلى أن الهدف من هذه الهجمات هو القضاء على قضية المرأة وقضية الشعوب المضطهدة.

وذكر البيان أن دولة الاحتلال التركية وبعد هزيمتها في مناطق الدفاع المشروع بدأت باستهداف المدنيين. وترتكب جرائم ضد الإنسانية جمعاء وضد النساء بشكل خاص.

وعاهد اتحاد المرأة الشابة في ختام بيانه على تصعيد النضال ضد جميع أشكال الهجمات. كما عاهد على الالتزام بنهج القائد عبدالله أوجلان والالتزام بنهج الشهداء حتى تحقيق النصر.

(ك)

ANHA