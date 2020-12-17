​​​​​​​المرأة الشابة عبر بيان.. هجماتPDK تهدف إلى ضرب مكتسبات الكرد

أصدرت المرأة الشابة في حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحيتي درباسية وزركان بياناً إلى الرأي العام تدين وتستنكر هجمات حزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع وتبين الهدف من ذلك.

قُرئ البيان من قبل العضو في حزب الاتحاد الديمقراطي ،نيروز حاج علي، وذلك في مزار الشهيد رستم جودي في قرية بركفري، الواقعة غرب ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة.

وجاء في البيان:

نحن المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا ، نستنكر وندين هجمات الحزب الديمقراطي الكردستاني، والقوى المتعاونة معها على مناطق الدفاع المشروع والقرى التابعة لها.

وأشار البيان إلى أنّ الهجمات على مناطق قوات الدفاع الشعبي، جاءت برئاسة دولة الاحتلال التركي، وتهدف إلى افتعال الاقتتال الكردي – الكردي، واحتلال المنطقة، وضرب مكتسبات الشعب الكردي، وتضخيم الأزمات في الشرق الاوسط.

وبيّن البيان بأن المرأة الشابة سوف ترفع وتيرة النضال والمقاومة في شمال وشرق سوريا، حتّى يتم إفشال كافة المخططات.

وختم البيان بالشعارات الّتي تحيّي مقاومة المرأة ونضال القائد عبدالله أوجلان.

( ب ح/د ج)

ANHA