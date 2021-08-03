​​​​​​​المرأة الشابة : الاتفاقيات والمؤامرات ضد شنكال مستمرة

البيان ألقته الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في منطقة الجرنية بمدينة الطبقة بيداء علي.

وندّد البيان في بدايته بالمجزرة التي راح ضحيتها الآلاف من الإيزيديين على يد مرتزقة داعش بدعم من الدولة التركية.

وأشار البيان إلى أن الدول المهيمنة تنظر إلى هذه المجزرة نظرة دونية ولا تعطيها اعتباراً وأهمية وأن هذه المقاربات اللامبالية محل التنديد والاستنكار.

وأضاف "حتى الآن أهالي شنكال لا يعرفون ماذا حل بنسائهم وأطفالهم الذين وقعوا ضحايا لوحشية داعش، كما لا ننسى ما فعله حزب الديمقراطي الكردستاني بحقهم عندما ترك الشعب يواجه مصيره مع داعش دون حماية أو أن يطلق رصاصة في وجههم، وهذا خير دليل على الاتفاق والتعاون تركيا وحزب الديمقراطي الكردستاني ضد شنكال".

وأكد البيان أن هذه الاتفاقيات والمؤامرات ضد شنكال مستمرة ولم تنته حتى الآن والهدف منها وضع شنكال تحت سيطرتهم وإبادة شعبها الأصليين وتغيير ديمغرافية المنطقة.

واستذكر اتحاد المرأة الشابة عبر البيان شهداء مجزرة شنكال وقالت إن مؤامرتهم لم تنجح وسيحاسبون من تلطخت يده بهذه المجزرة.

واختتم البيان بمناشدة جميع الشابات والشبان والتكاتف أمام سياسات الصهر والإبادة وأن يكونوا الدرع الحامي للمنطقة والشعب.

(س ك/س و)

ANHA