تحت شعار "نحن نقول لا لكافة أشكال العنف التي تستهدف كيان المجتمع"، عقد اتحاد المرأة الشابة في مدينة حلب منتدى حواريّاً تناول زواج القاصرات.

وشاركت في المنتدى العشرات من أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في حي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، أقيم في صالة ستار لايت في منطقة الشقيف.

المنتدى بدأ بالوقوف دقيقة الصمت، تلاها تحدثت عضوة في مؤتمر ستار أمينة شيخو عن أسباب الزواج القاصرات قالت بأنها مسألة تخص المجتمعات وتحدد المستوى الفكري وتطلعات المجتمع، وهي قضية لا تخصّ المرأة فقط بل قضية مجتمعية.

وتطرقت أمينة إلى ظاهرة الزواج المبكر وقالت بأنها نتيجة ظهور ذهنية ذكورية عبر التاريخ التي سيطرت على المجتمع وأضافت "يمكننا القول بأنّ هذه السياسات الممنهجة التي ظهرت وانفرضت على المجتمع منذ التاريخ أدت إلى انتشار كافة أشكال العنف على المرأة".

أمينة أشارت إلى أن أسباب هذه الظاهرة يكمن في الأزمة الاقتصادية والحروب الدائرة في الشرق الأوسط وله الدور الرئيسي، إلى جانب عادات وتقاليد المجتمع وقلة الوعي بين الأفراد.

للزواج المبكّر عواقب جسدية وصحية

وعن أضرار الزواج المبكر على صحة الفتيات تحدثت الرئيسة المشتركة للمجلس الصحي ليلى حسن وقالت بأن زواج القاصر له أضرار من الناحية الجسدية والنفسية، فالشابات اللواتي لم ينضجن جسدياً تكن أكثر عرضة للمشاكل الصحية.

وأضافت: عدم وعي الأهالي واستيعابهم للمسائل الصحية الناجمة من الزواج المبكر يؤدي إلى تزايد الحالات النفسية والأمراض المزمنة من شأنها الحط من تقدم وتطور المجتمعات. ناهيك على تأثيرات حالة الأم النفسية في حياة أطفالها الأمر الذي يؤثر سلباً عليهم وحدوث تغير سلوكي وتنموي لهم.

بالوعي والتدريب يمكن الحّد منه

وخلا المنتدى قدمت حلول للحّد من ظاهرة الزواج القاصر، قدمتها عضوة في اتحاد المرأة الشابة رشا أحمد وقالت بأن زواج القاصر هي مسألة ذهنية، وهي بالدرجة الأولى مسألة مرتبطة بالوعي والتدريب سواء للشاب أو الشابات والأهالي، كما يجب العمل على تأمين فرص العمل والدراسة، والتركيز على شرح المفاهيم الحياتية والاجتماعية للفئة الشابة.

وشددت رشا على تشجيع المرأة الشابة بتنمية مواهبها وممارستها والقيام بالفعاليات المناهضة والتنديد بهذه الأعمال التي تحطّ من شأن المرأة وتقتل دورها في المجتمع.

كما أكدت على النضال ضد هذه الذهنية وتحفيز رد فعل المجتمع وتحريضه على عدم السماح بقبول ممارسة هذه العادة ومحاربتها عن طريق تشهير الفاعلين ومحاسبتهم.

بعدها، افتتح باب النقاش أمام المشاركين في المندى، وانتهى بعرض سنفزيون عن العنف ضد المرأة.

(ح م/س و)

ANHA