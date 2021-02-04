​​​​​​​المرأة الشابّة بديرك خلال تظاهرة تجدّد عهدها برفع وتيرة النّضال ضدّ الاحتلال

وتوافد اليوم، المئات من اتّحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية السورية إلى دوار الأسايش وسط مدينة ديرك، وانطلقوا في مظاهرة جابت شوارع المدينة، مردّدين شعارات تنادي بحرية القائد وتندّد بالتهديدات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا. رافعين لافتات كتب عليها "لا للخيانة" وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية والشبيبة السريانية واتّحاد المرأة الشابّة.

وعند وصول المتظاهرين إلى مركز الشّهيد باور للشبيبة وقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء الإدارية في حركة المرأة الشابة آرمانج جيندا كلمة، قالت فيها: "لن نسمح للمعتدين أن يدنّسوا تراب روج آفا، وسنقاوم في وجه أي تهديد يمسّ مناطقنا مهما كلّفنا من تضحيات".

وتابعت آرمانج: "بروح اتّحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية السورية، وتحت شعار لا للاحتلال حان وقت الانتقام بالتأكيد سننتصر، سنرفع من وتيرة النّضال حتّى تحرير كامل شمال وشرق سوريا".

وبعد الانتهاء من الكلمات، أوقدت الشّبيبة الثورية النار على مجسّم النّجمة، لتختتم بعدها المظاهرة بتقديم فرقة جودي عدداً من الأغاني الثورية، وعقد حلقات الدبكة من قبل المشاركين.

(ع ع /إ)

ANHA