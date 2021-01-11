​​​​​​​المرأة الكادحة: اعتقال ليلى كوفن انتهاك صارخ لحرية وحقوق الانسان

واستنكرت لجنة المرأة الكادحة التابعة لاتحاد الكادحين في ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو اعتقال ليلى كوفن، في بيان أصدرته إلى الرأي العام، اليوم الإثنين.

وقرئ البيان من قبل الإدارية في اللجنة خولة عباس حسين، وجاء فيه: "ندين ونستنكر ما تقوم به الدولة التركية من انتهاكات بحق المرأة من قتل وأسر واعتقال، وهذا ما يظهر الحقد الواضح تجاه المرأة الحرة المدافعة عن قضيتها وأرضها وشعبها".

وأضاف البيان: "إن سياسة الغطرسة والجبروت التي تمارسها حكومة أردوغان ستتحطم بصمود شعبنا وبالتحديد صمود المرأة المقاوِمة أمثال ليلى كوفن التي تأبى الظلم لنفسها ولغيرها".

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته حيال قرار سجن ليلى كوفن لـ 22 عام و3 أشهر، وعدّه "انتهاكاً واضحاً لحرية وحقوق الإنسان".

(م ح)

ANHA