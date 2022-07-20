​​​​​​​المقداد: أي اعتداء تركي على سوريا يزعزع أمن واستقرار المنطقة

وقال وزير الخارجية والمغتربين التابع لحكومة دمشق، فيصل المقداد، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران أن "أي اعتداء تركي على الأراضي السورية يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف المقداد: "نرفض سياسات التتريك والتدخلات التركية في شؤون سورية وضد بناء مستوطنات ومدارس تركية على أراضينا وعلى جميع القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي الخروج من الأراضي السورية".

واستطرد وزير خارجية حكومة دمشق، فيصل المقداد: "لا ينفع لتركيا وغيرها الهجوم على سوريا؛ لأن ذلك سيخلق صراعاً ويؤثر على علاقات الشعبين".

(د ع)