​​​​​​​المقداد: انسحاب القوات التركية من سوريا هو السبيل الوحيد لعودة العلاقات

جدد وزير الخارجية في حكومة دمشق فيصل المقداد، تأكيد موقف دمشق المطالِب بانسحاب قوات الاحتلال التركي من الأراضي السورية، وأنه السبيل الوحيد لإعادة العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه.

وأضاف خلال الندوة التي أقيمت في "مكتبة الأسد الوطنية" بدمشق حول التعاون بين بعثتي سوريا وروسيا لدى منظمة الأسلحة الكيميائية: "تعرف تركيا أن انسحابها من الأراضي السورية هو الطريق الوحيدة لعودة العلاقات بين البلدين والشعبين"، وفق ما نقلت وكالة تابعة لحكومة دمشق.

وسبق أن شدد الأسد خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، 31 آب، على أن "الانسحاب التركي من الأراضي السورية أمر حتمي ولا بد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة".

(د ع)