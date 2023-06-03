​​​​​​​المقداد يزور بغداد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقي أحمد الصحاف في بيان اليوم: إن "وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيصل إلى بغداد مساء اليوم، ليبدأ برنامج زيارته صباح الغد الأحد".

وأضاف: "إن المقداد سيلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ثم يلتقي الرئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء الأعلى".

وأشار إلى أن "الزيارة ستركّز على العلاقات الثنائية بين بغداد ودمشق، ودور العراق في إعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، كما سيناقش الوزيران سُبل الدفع بالعلاقات لمديات تنسجم ومصالح الشعبين الجارين".

وتم إعادة سوريا للجامعة العربية في السابع من الشهر الجاري، بعدما قررت جامعة الدول العربية إعادة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة، حيث شارك الأسد في القمة التي عقدت في الـ 19 من شهر أيار الماضي بجدة.

(د ع)