​​​​​​​المقداد يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في لجنة الاتصال العربية

أفادت صحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق بأن وزير الخارجية في حكومة دمشق فيصل المقداد، سيتوجه مساء اليوم، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في أعمال اجتماع لجنة الاتصال العربية التي أقرتها الجامعة العربية بخصوص تنفيذ مخرجات اجتماع عمان التشاوري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يلتقي المقداد بنظرائه من خمس دول عربية وهم وزراء خارجية السعودية والعراق ومصر والأردن ولبنان، مضيفة أن معاون وزير الخارجية في حكومة دمشق أيمن سوسان زار الأردن أمس الأحد، تحضيراً لهذا الاجتماع دون ورود أي تفاصيل إضافية.

وقال مصدر دبلوماسي عربي في القاهرة للصحيفة: "إن هناك أجواء إيجابية تسبق الاجتماع حيث تريد البلدان العربية المشاركة، أن يكون تحركها جماعياً وليس فردياً".

وفي الـ 24 من تموز الفائت انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان أولى اجتماعات اللجنة الأردنية – السورية لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود والتي تقرر تشكيلها تنفيذاً لمخرجات اجتماع عمّان التشاوري الذي استضافه الأردن في الأول من أيار الماضي، حيث أعلن وزراء خارجية السعودية والأردن والعراق ومصر آنذاك أنهم يعملون على تنفيذ مبادرة عربية لحل الأزمة السورية تقوم على مبدأ خطوة مقابل خطوة.

وتحاول المبادرة العربية مقاربة العديد من القضايا التي يتطلب التعامل معها تعاوناً مع حكومة دمشق، أبرزها ملف اللاجئين، والمعتقلين، وإيقاف تدفق المخدرات إلى دول الجوار العربي من سوريا.

وعقدت أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين في 19 أيار الماضي، بمدينة جدة السعودية، بحضور بشار الأسد الذي وصل إلى السعودية؛ للمشاركة في القمة، وذلك بعد أسبوعين من موافقة الجامعة العربية على إعادة مقعد سوريا لتنهي تعليق عضويتها، بعد نحو 12 عاماً.

(د ع)