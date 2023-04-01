​​​​​​​المقداد يصل القاهرة

وصل وزير الخارجية في حكومة دمشق، فيصل المقداد العاصمة المصرية، ويلتقي خلالها بوزير الخارجية المصري، سامح شكري.

وتعد زيارة المقداد للقاهرة هي الأولى منذ تعليق مقعد سوريا في جامعة الدول العربية وبدء الأزمة السورية عام 2011.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر "العربية" بإجراء ترتيبات لقمة مصرية سورية خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر إن وفداً مصرياً سيسافر إلى سوريا لترتيب قمة مشتركة بعد عيد الفطر، مشيرة إلى زيادة التنسيق الأمني بين البلدين.

كما تأتي هذه الزيارة قبل الاجتماع الرباعي (السوري التركي الإيراني الروسي) على مستوى نواب وزراء الخارجية، المزمع إجراؤه في العاصمة الروسية موسكو الثلاثاء المقبل.

(م ش)