​​​​​​​المقداد في تونس اليوم

بعد زيارته الجزائر السبت الفائت، يزور وزير خارجية حكومة دمشق فيصل المقداد اليوم، تونس بناء على دعوة من وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، وفق ما نقلت وكالة تابعة لحكومة دمشق.

واتفقت حكومة دمشق وتونس الأربعاء الماضي على إعادة فتح سفارتيهما، وذلك بعد 11 عاماً من قطع تونس العلاقات، احتجاجاً على حملة القمع التي مارستها قوات حكومة دمشق ضد المتظاهرين.

ويأتي ذلك بعد أن تحدثت مصادر عن عزم السعودية دعوة الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية التي من المقرر أن تستضيفها الرياض في 19 أيار/مايو، في خطوة تعكس تغييراً في النهج الإقليمي تجاه الأزمة السوري.

واستقبلت السعودية، المقداد للمرة الأولى منذ بدء الأزمة السورية. في الوقت ذاته، كان وفد إيراني موجوداً أيضا في المملكة للتحضير لإعادة البعثات الدبلوماسية الإيرانية.

وكانت الجزائر أطلقت دعوات لإعادة عضوية سوريا إلى جامعة الدول العربية، وسعت، خلال القمة الأخيرة العام الماضي التي احتضنتها، لإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، التي علّقت عضويتها فيها نهاية عام 2011.

(د ع)