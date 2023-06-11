​​​​​​​المقداد في السعودية للمرة الثالثة خلال 3 أشهر

يجري وزير الخارجية في حكومة دمشق فيصل المقداد، زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض تلبية لدعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، للمشاركة في أعمال الاجتماع الثاني لوزراء خارجية جامعة الدول العربية مع نظرائهم في جزر بحر الباسيفيك الصغيرة، بحسب صحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق.

وتستمر زيارة المقداد يومين، حيث يعقد الاجتماع اليوم الأحد وغداً في العاصمة السعودية.

وهذه الزيارة هي الثالثة للمقداد إلى السعودية في غضون ثلاثة أشهر، حيث قام بأول زيارة في نيسان الماضي، كما رافق الأسد إلى مدينة جدة لحضور القمة العربية.

وبحسب الصحيفة فإن لقاءً ثنائياً سيجمع المقداد ونظيره السعودي لبحث عدد من المسائل المشتركة بين البلدين، على هامش الاجتماع الوزاري للدول العربية ودول جزر الباسيفيك.

المقداد ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان كانا قد أكدا خلال اتصال هاتفي، أمس، "أهمية تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين التي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا".

وبحث المقداد مع نظيره عبد اللهيان بحسب الصحيفة: "مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتطورات الإيجابية على الساحتين العربية والإقليمية وجرى خلال الاتصال، مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمية التركيز على تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين التي تم بحثها والتوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا في الـ 3 من الشهر الماضي، كما تم التأكيد على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين".

وعلى الرغم من أن السعودية ترى ميزة في تعزيز علاقاتها مع إيران، إلا أنها لم تغفل عن مخاطر خطط طهران النووية وتطلعاتها للهيمنة في المنطقة، ولا تهدف العلاقة المتجددة مع دمشق إلى تعزيز مكانة إيران في سوريا، بل بالأحرى لمنافستها وكبحها، بحسب تحليل لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإنه يمكن القول أن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأخيرة إلى دمشق كانت تهدف أيضاً إلى اتخاذ إجراء وقائي في هذا الصدد، أي منع سوريا من منح السعودية والإمارات مساراً داخلياً في تجديد اقتصادها بشكل عام، وسوقها المحلي بشكل خاص.

(د ع)