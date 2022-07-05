​​​​​​​المقاومة ومساندة الكريلا.. الأهالي يحددون سبيلين لإفشال مخططات الإبادة التركية

تستمر هجمات الإبادة التي يشنّها الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني على زاب ومتينا وآفاشين في مناطق الدفاع المشروع في باشور، منذ الـ 17 من نيسان الماضي. وتبدي قوات الكريلا مقاومة بطولية ضد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني وجيش الاحتلال التركي هناك.

وأثار هجوم وجرائم دولة الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا سخط أهالي كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو، وأشادوا بالمقاومة التي يبديها مقاتلو الكريلا في الجبال وأكدوا أنهم يدافعون عن كافة الشعوب.

في هذا السياق يقول المواطن إبراهيم عمر، أن "استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة الثقيلة والكيماوية ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع وتوسيع رقعة الهجمات لتشمل مناطق في شمال وشرق سوريا دليل على فشلها وعجزها أمام مقاومة الكريلا البطولية وتحاول بهذه الطريقة إخفاء فشلها".

أكد إبراهيم عمر على مساندتهم لمقاومة قوات الكريلا ووصفهم بـ " حماة قيم الشعب الكردستاني"، وبيّن أن الاحتلال التركي يكثّف من هجماته على مناطق الدفاع المشروع وقوات الكريلا، لأنه يعلم أن انتصار مقاومة الكريلا أمام الهجمات يعني انتصار الشعب الكردي".

بدورها، أشادت المواطنة زلفا بدور، بدَور قوات الكريلا في حماية مكتسبات الشعب الكردي، وقالت: "مقاتلو الكريلا يحاربون من أجل الشعب الكردستاني لينال الحرية والسلام"، وأضافت "لأنهم أصبحوا سدّاً أمام مخططات الإبادة التي تحاك ضد الشعوب يقوم الاحتلال التركي باستهدافهم".

أكدت زلفا أن دولة الاحتلال التركي لن تكسر إرادتنا وسنستمر في مساندة كل مقاومة تدافع عن الشعوب التوّاقة إلى الحرية.

كما لفت المواطن محمود حمدو إلى أن الاحتلال التركي يحاول القضاء على مكتسبات شعوب شمال وشرق سوريا والمشروع الديمقراطي في المنطقة عبر شن الهجمات، مستنكراً الصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال وهجماته على شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع، مؤكّداً "الدولة التركية تسعى عبر شن الهجمات إلى القضاء على هوية الشعوب المقاومة والشعب الكردي".

شدّد حمدو في نهاية حديثه على ضرورة تصعيد النّضال والمقاومة أمام هجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي قائلاً: "لا خيار أمامنا سوى المقاومة ضد هجمات الاحتلال التركي وأن نكون سنداً لقوات كريلا لنفشل مخططات الدولة التركية".

(آ)

ANHA