​​​​​​​المقاومة الشعبية تسيطر على نحو 65 بالمئة من أراضي بنجشير

وصرح المتحدث باسم جبهة المقاومة الأفغانية، علي نزاري، في حديث لشبكة "سي إن إن"، إن رجال المقاومة يسيطرون على 60-65 بالمئة من أراضي محافظة بنجشير الأفغانية.

وأضاف نزاري أن "جميع المواقع الاستراتيجية في بنجشير تحت سيطرتنا. قمنا بتنفيذ انسحاب تكتيكي من الطريق الرئيس".

ووفقًا له، تكبدت حركة طالبان خسائر فادحة في المعارك الدائرة مع قوات المقاومة.

وكانت "جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان"، بقيادة أحمد مسعود، نجل الزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، قد أعلنت بعد سيطرة طالبان على كابول وباقي المناطق في أفغانستان، عن مناهضتها للحركة وحذرتها من دخول ولاية بنجشير.

ولا تزال المعارك متواصلة في آخر معقل في أفغانستان مناهض لحركة طالبان.

(د ع)