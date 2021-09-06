​​​​​​​المقاومة الشعبية في بنجشير ترفض الاستسلام لحركة طالبان وتتعهد باستمرار القتال ضدها

وأوضحت الجبهة الوطنية للمقاومة التي يقودها القيادي أحمد مسعود نجل الزعيم التاريخي لشمال أفغانستان، أحمد شاه مسعود، في بيان لها اليوم الاثنين إن المعركة ضد طالبان في وادي بنجشير، المعروف بـ"الأسود الخمسة" "ستستمرّ".

وأكدت الجبهة في تغريدة على موقع "تويتر"، إن "المقاومة تسيطر على مواقع استراتيجية" في الوادي، وأن "النضال ضد طالبان وشركائها سيستمرّ".

وفي وقت سابق، من اليوم؛ أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، اليوم الاثنين، سيطرة الحركة بشكل كامل على ولاية بنجشير شمالي أفغانستان.

وقال مجاهد في بيان نشره على "تويتر": "تم الاستيلاء على آخر معقل للعدو، ولاية بنجشير، بالكامل. وخضعت ولاية بنجشير للسيطرة الكاملة للإمارة الإسلامية للنظام السياسي لطالبان".

وأضاف: "في بنجشير تعرض عدد من أفراد المتمردين للقتل، فيما هرب الباقون، وسكان مدينة بنجشير كانوا رهائن وتمكنا من تحريرهم"، بحسب قوله.

(د ع)