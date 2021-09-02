​​​​​​​المقاومة الشعبية في بنجشير تعلن انضمام تنظيم القاعدة إلى حركة طالبان في الحرب ضدها

وقالت جبهة بنجشير في بيان على "تويتر" إن "القاعدة انضمت إلى طالبان لمحاربة جبهة المقاومة الأفغانية"، مضيفة: "تراجعت الولايات المتحدة والتاريخ يعيد نفسه".

كما أعلنت جبهة المقاومة في بنجشير عن مقتل 350 عنصرًا من حركة "طالبان" خلال المعارك، بحسب وكالة نوفوستي الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة طالبان بسطت سيطرتها على كامل أفغانستان، باستثناء ولاية بنجشير الواقعة شمال شرق العاصمة كابول.

ودخلت حركة طالبان العاصمة في 15 آب/ أغسطس وسيطرت على القصر الرئاسي، وفي 16 آب أعلنت أن الحرب في أفغانستان قد انتهت، وأن شكل الحكومة في الدولة سيتضح في المستقبل القريب.

وفي 31 آب/ أغسطس غادر آخر جندي من الجيش الأميركي مطار كابول، منهيًا الوجود العسكري

الأميركي في أفغانستان والذي استمر 20 عامًا.

(د ع)