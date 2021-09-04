​​​​​​​المقاومة الأفغانية تنفي سيطرة طالبان على بنجشير.. ومسعود يؤكد مواصلة القتال

في أحدث رسالة له بعد إعلان حركة طالبان الدخول إلى وادي بنجشير والسيطرة عليه، المنطقة الوحيدة التي كانت خارج سطوة الحركة لسنوات طويلة، أكد زعيم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، أحمد مسعود اليوم السبت، أنه لن يتخلى أبدًا عن القتال.

ونشر فيديو على حسابه على تويتر يظهر الاشتباكات المستمرة، مؤكدًا أن المقاتلين يواصلون معركتهم ضد طالبان.

فيما نقل علي ميسم نظاري، المتحدث باسم الجبهة والمسؤول عن العلاقات الخارجية فيها، عن الزعيم الأفغاني تأكيده أنه لن يتخلى يومًا عن القتال من أجل الحرية والعدالة.

كما نفى نظاري الذي يقيم حاليًّا في الولايات المتحدة، سيطرة طالبان على الولاية الواقعة شمال شرق البلاد.

أتى ذلك، بعد أعلنت 3 مصادر من الحركة ليل الجمعة أنها سيطرت على كامل البلاد، إثر معارك ضارية في بنجشير. وقال أحد قادة طالبان لوكالة رويترز "نسيطر الآن على أفغانستان بأكملها.. لقد هزم مثيرو الشغب وبنجشير الآن تحت قيادتنا".

فيما أطلق عناصر الحركة النار في سماء العاصمة الأفغانية كابول، احتفالا بسيطرتهم المزعومة على ولاية بنجشير، معقل "جبهة المقاومة الأفغانية".

بالتزامن سرت أنباء عن مغادرة مسعود ونائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح، البلاد إلى طاجيكستان، إلا أن الأخير عاد وظهر في فيديو مؤكدًا أن المعارك مستمرة والقتال عنيف.

(ش ع)