​​​​​​​المقاتلات الروسية تستهدف البادية بنحو 15 غارة جوية

تواصل الطائرات الروسية قصف مواقع يتوارى فها مرتزقة داعش في البادية السورية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بدءاً من بادية حمص الشرقية مروراً ببادية دير الزور وصولاً إلى مثلث حماة – حلب – الرقة، إذ نفذت منذ ساعات الصباح الأولى اليوم، الأحد، نحو 15 ضربة جوية توزعت على المناطق المذكورة أعلاه، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت المقاتلات الروسية قد استهدفت أمس السبت بأكثر من 25 غارة جوية باديتي الرصافة وأثريا، خلال اليوم الأول من كانون الثاني من العام الجديد 2022.

(د ع)